شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 22 يوليو 2020 وهي كالتالي :

تعرف علي قصة يمني مع نيتفلكس https://www.elyamnelaraby.com/491837/ الحديدة.. الإعلان عن مقتل قيادي ميداني حوثي جنوبي المدينة https://www.elyamnelaraby.com/491842/ مخاطر الألغام ومخلّفات الحروب في الشريط الحدودي حَجْر رُعَيْن شمال غرب الضالع https://www.elyamnelaraby.com/491845/ اغتيال أحد منتسبي الحزام الأمني في قطاع الوضيع بمحافظة أبين https://www.elyamnelaraby.com/491846/ Advertisements الاتحاد الأوروبي يخصص مبلغاً اضافیاً للمساعدات الإنسانية باليمن بقیمة 70 ملیون یورو https://www.elyamnelaraby.com/491867/ مناقشة التدخلات العاجلة لمعالجة أضرار الأمطار بمطار سيئون الدولي https://www.elyamnelaraby.com/491870/ الوليدي يدشن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك في عدن https://www.elyamnelaraby.com/491873/ مقتل قيادي حوثي كبير ومدفعية الجيش تستهدف تجمعا لقيادات ميدانية بنهم صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/491876/ السفير الأمريكي يؤكد على ضرورة تنفيذ إتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/491901/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.