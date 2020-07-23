شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة صنعاء تعلن عن بشرى سارة جداً طالما انتظرها كافة المواطنين وهذا ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستكمل وزارة الكهرباء والطاقة التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، حالياً إصلاح منظومة خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين المحافظات المتضررة جراء العدوان، وفق خطة طارئة وضعتها لهذا الغرض.

حيث أنهت الفرق الميدانية التابعة لوزارة ومؤسسة الكهرباء إصلاح عدد من خطوط النقل ك ٣ التي تربط محافظات صنعاء وذمار وإب في الدائرتين الأولى والثانية الواقعة في ضواحي العاصمة صنعاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأكد وكيل الوزارة للشئون الفنية هاشم زبارة خلال تفقده عمل الفرق الميدانية أنه سيتم تغذية العاصمة صنعاء ومحافظتي ذمار وإب، بالتيار الكهربائي، من محطة رأس كتنيب بالحديدة، في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن إصلاح خطوط النقل المتضررة تتم عبر ثلاث مراحل، الأولى عملية الإصلاح، عبر خطوط النقل 132 التي تربط توليد رأس كتنيب – باجل – حزيز صنعاء، والمرحلة الثانية خطوط النقل 400 ك. ف المرتبطة من صافر – إلى بني حشيش، محطة تحويل بني الحارث، فيما ستكون المرحلة الثالثة باتجاه خطوط النقل وتشغيل محطة مأرب- صافر.

واستمع الوكيل زبارة خلال الزيارة، من مدير النقل ومحطات التحويل المهندس مطهر عبد القادر ونائبه المهندس عبد الله الأسلمي، إلى إيضاح حول آلية عمل الفرق الفنية والجهود الحثيثة لإعادة التيار الكهربائي إلى العاصمة صنعاء.

فيما ذكر مدير النقل مطهر عبد القادر أن الفرق الفنية تعمل بشكل مكثف لإصلاح الخطوط من رأس كتنيب – باجل – ذمار ـ صنعاء. مؤكداً أن الكهرباء ستكون جاهزة الأسابيع المقبلة لتغذية العاصمة صنعاء من محطة رأس كتنيب، بقدرة توليدية 80 ميجاوات.

وأشار إلى أن الفرق الفنية أعادت تركيب الدائرة الأولى ذمار – حزيز، بعد تعرضها لتدمير جراء قصفها من قبل طيران العدوان في خطوط النقل 132. لافتاً إلى استكمال إصلاح الدائرة من ذمار إلى حزيز خلال اليومين المقبلين.

وبيّن أنه تم إصلاح الأضرار في خمسة أبراج من 14 إلى 18 والمسافة بين البرج والآخر 300 متر، بتمويل ذاتي من المؤسسة.