شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق كيف أصبح ميدان السبعين بعد إنقلاب الليل إلى نهار قبل قليل في صنعاء (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقط احد المصورين في العاصمة صنعاء صورة يظهر فيها ميدان السبعين بحلة جديدة في المساء. ويظهر في الصورة انقلاب الليل نهار جراء صاعقة رعدية شهدتها صنعاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقال نشطاء محليين صنعاء قبل لحظات ميدان السبعين من قوة وكثافة البرق انقلب الليل نهار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لن تصدق كيف أصبح ميدان السبعين بعد إنقلاب الليل إلى نهار قبل قليل في صنعاء (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.