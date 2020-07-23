شاهد.. أول "صورة" للفتاة التي قتلها والدها أمام الملا..ومصادرحقوقية تكشف السبب الحقيقي لارتكابه الجريمة البشعة !

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عدن - ياسمين التهامي - تكشفت ملابسات ودوافع ابشع جريمة قتل تعرضت لها شابه اردنية قام والدها بمحاولة ذبحها ولكنها تمكنت من الفرار من المنزل ليلحقها الأخير وهي تركض مستنجدة بسكان الحي وينهال على رأسها بحجر كبير مما تسبب في وفاتها ليقوم الأب القاتل بادخال سيخ حديد الى بطنها ويجلس على جثتها لشرب القهوة.
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وأكدت مواقع حقوقية أردنية ان الجريمة التي شهدها أحد الأحياء الشعبية في الأردن لاعلاقة لها بماحاول الأب القاتل الترويج له لتبرير جريمته الشنعاء بانها تندرج ضمن جرائم الشرف ولكنها تتسم بملابسات مغايرة تماما حيث ان دافع القتل كان بسبب اعتناق الفتاة الضحية التي تنحدر من أسرة مسيحية الاسلام.
وبحسب المواقع الحقوقية الاردنية فأن الأب طلب من ابنته التراجع عن اسلامها لكنها رفضت ليقرر قتلها بطريقة بشعة بدافع التعصب الديني .
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