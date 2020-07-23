شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مصرية مشهورة.. ذهبت لقضاء شهر العسل مع زوجها الفنان الشهير فعادت به جثة هامدة.. تعرف عليها (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا شك أن عالم الفن يحوى في جعبتهآ الكثير من الأسرار،التي تهم كل الجمهور المهتم بالوسط الفنى،لاسيما إذا كانت الأخبار عن صفوة نجوم الفن،الذين يمتلكون في وجدان المشاهد العربي حب كبير،وفي قلوبهم حب عظيم ،ويشكلون نسبة كبيرة من تفكيرهم عند ذكر أسمائهم،يعود كل ذلك إلى براعة الأعمال السينمائية أو المسرحية التي قدمها هؤلاء النجوم،الأعمال التي تحرص على إفادة الجمهور ،وإثراء معلوماته وأفكاره بأعمال تحترم وتنير العقل وتثير مشاعر القلب،تلك الأعمال هي التي كان لها الدور الأعظم في بناء جسر من المحبة بين الفنان والجمهور ،ذلك الجسر هو من يبقى التواصل بين الفنان والجمهور حتى بعد وفاته.

في اليوم الثاني عشر من شهر فبراير لعام 1966 ولد “طارق” وهذا هو الإسم الحقيقي للفنانة “حنان الطويل” قبل أن تتحولآ من ذكر إلي أنثي بإحدي الدول العربية، دون أن تخبر أهلها بذلك واضعة إياهم أمام الأمر الواقع. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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سر تحولها

في إحدي التصريحات الصحفية التي أجرتها معها جريدة “الرياض” السعودية، أوضحت من خلالها أن الأسباب الدافعة لتحولهاآ من ذكر إلي أنثي هي أنها كانت دائمة الشعور بأنها أنثي علي الرغم من ملامح الذكورة التي ولدت بها، وذكرت بأنها قبل عملية التحويل كانت تضع “مكياج” كباقي النساء ومن المفترض حينها أن “رجل”، بالإضافة إلي تربية شعر رأسها، وهذا الأمر جعلها تواجه صعوبة مع الجيران والمضايقات التي دائماً تتعرض لها، وكثيراً ما كان يقذفها الأطفال بالحجارة عندما تمر من الشارع.

بدايتها الفنية







كان لديها شغف وميلاً إلي الفن الإستعراضي وأحبته كثيراً، وهذا ما دفعها للإنضمام إلي إحدي الفرق الإستعراضية، وكان لديها موهبة أخري وهي الغناء، فقد إستطاعت أن تغني بالعديد من الطبقات الصوتية، لذلك إستطاعت أن تعتمد من قبل المهن الموسيقية حينها.

وشعرت بأنها سعيدة إستقبالاً بحياتها الجديدة كـأنثي بعدما تحولتآ ، لافتة علي أنها لم تلتفت نهائياً إلي أي إنتقادات وأقربها من أهلها الذين رفضوا ذلك وأعترضوا علي تحويلها.

أول ظهور سينمائي

في عام 1999 رشحت للمشاركة في فيلم “عبود علي الحدود” مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، وكان هذا هو أول أدوارها الفنية للسينما المصرية، ولفتت إنتباه المخرج المصري “شريف عرفة” وتيقن بأنها فنانة لديها من الموهبة ما يؤهلها إلي أدوار أكبر وأكثر قوة، ورشحها لدور “ميس إنشراح” في فيلم “الناظر” بعام 2000.

وقدمت خلال مشوارها الفني الصغير في عالم السينما 5 أفلام وهم “55 إسعاف، الناظر، عسكر في المعسكر، عايز حقي، عبود علي الحدود”، وأشارت علي أنها قد حظيت بفرصة كبيرة مضاهاة ببنات جيلها المتواجدات علي الساحة الفنية، ولافتت علي أنها لديها الرغبة فتقديم الأدوار المغرية إذا طلبت منها في سياق الدراما.

مشوارها الفني للمسرح







في عام 2001 خاضت التجربة الوحيدة لها علي خشبة المسرح من خلال مشاركتها في مسرحية “حكيم عيون” مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والفنان كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، وجسدت بها دور الزوجة التي دائماً ما تعاني من المعاملة الجافة التي يعاملها بها زوجها، وأخر ظهور لها كان فيلم “عايز حقي” مع الفنان هاني رمزي، في عام 2003.

وفاتها

في اليوم الأول من شهر ديسمبر عام 2004، توفاها الله عن عمر يناهز 38 عام، وتعددت الأراء حول أسباب الوفـــــــاة، فمنهم من قال بأن أهلها كانوا يريدون أن يأخذوها إلي مستشفي الأمراض العقلية بالقوة، وأثناء إحدي الجلسات الكهربائية التي تعرضت لها توفيت جرائها، وفي الجانب الأخر من أراء الطب النفسي قيل بأن المتحولينآ تكون نسبة إصابتهم بالإكتئاب ثمآ تكون مرتفعة جداً مضاهاة بغيرهم من البشر الطبيعين، وبالأخير هناك من قال بأنها توفيت إثر أزمـــــة قلبية مفاجئة.

لم ينس أهلها ذلك الموقف لها وتحولها رغماً عنهم ودون موافقتهم، لذا رفضوا أن يقوموا بإستلام “جثـــــــــتها”، وعندما وصل الخبر إلي “أشرف ذكي” نقيب المهن التمثيلية، قرر أن يقوم هو بإستلام الجـــــــــثة ودفنها وتحمل كافة المصاريف الخاصة بالدفن.