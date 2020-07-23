شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. هذا مايحدث الان في العاصمة صنعاء.. وتحذيرات لجميع المواطنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة اليمنية صنعاء في هذه الأثناء أمطارا غزيرة، لم يسبق لها مثيل، حيث لم تنقطع منذ ظهيرة اليوم الخميس.

مصادر محلية أكدت أن الأمطار التي تتساقط الآن على العاصمة صنعاء، مصحوبة برياح قوية، غمرت شوراعها بكميات كبيرة من الأمطار. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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ودعت المصادر سكان العاصمة صنعاء بعدم الخروج إلى الشوارع إلا بعد هدوء الأمطار للضرورة، محذرة في ذات الوقت من السير في مجاري السيول المتدفقة، لما لذلك من مخاطر كبيرة على حياة المواطنين.