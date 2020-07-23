شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة وطن للتنمية والتدريب تختم الدورة التدريبية في القانون الدولي الإنساني بالمهرة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن_لميس الأصبحي

أختتمت اليوم الخميس بالغيضة دورةتدريبية في القانون الدولي الإنساني نفذتها مؤسسة وطن للتنمية والتدريب بدعم من حكومة هولندا،والمؤسسة السويسرية للتنمية شارك فيها على مدى أربعة ايام (٨٠ )مشارك من منتسبي الأمن والشرطة العسكرية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

في اختتام الدورة أشاد وكيل أول المهره أ. مختار محمد سعيد الجعفري بالدورة التدريبية وضورة تطوير قدرات افراد وضباط الأمن و الشرطة العسكرية من أجل خدمة المجتمع، وصولاً لمجتمع يؤمن بقيم العدالة والحرية والمساواة، داعيا الى ضرورة استمرار عقد مثل هذه الدورات التدريبية التي تساعد في تطوير المعارف واكسابهم المهارات النظرية والعملية في حقوق الإنسان، لخلق تغيير حقيقي على مستوى سلوكهم.



من جهته حث العقيد الركن محسن علي ناصر مرصع الكازمي قائد الشرطة العسكرية بالمهرة المشاركين بالدورة من الشرطة العسكرية على الالتزام و العمل وفقا للقانون واحترام القوانين التي تمثل المرجع لكافة القضايا الخلافية في المجتمع

واوضح نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية سالم سويلم إلى أهمية مثل هذه الدورات التي تهدف الى حماية المدنين من كافة الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان التي يتعرضون لها في الحروب والنزاعات مقدما شكره لمؤسسة وطن وفريقها ولفت بحديثه استعداد مكتب الشؤون الأجتماعية والعمل لتقديم كافة التسهيلات لمنظمات المجتمع العامله في الميدان من اجل المساهمة بالنهوض للمستقبل المنشود.



من جانبه أكد مدير ادارة البرامج والمشاريع بمؤسسة وطن للتنمية والتدريب ماجد بن جعه،حرص مؤسسة وطن على نشر مفاهيم القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الانسان والية إنفاذ القانون في وقت الأزمات، ويأتي مشروع ساند في إطار رفع الوعي العام وتطوير منتسبي الآمن و الشرطة العسكرية بحضرموت و شبوة والمهرة واهتمامهم بدور القانون الدولي الإنساني الذي يعد قانونا عالميا تعترف به كافة الدول والأنظمة.



وقد عبر المشاركون والمشاركات عن سعادتهم بحضور هذه الدورة والاستفادة منها مؤكدين علي تميز الدورة بموضوعاتها الغنية وبكفاءة المدرب المحامي جميل ماطر الباني وبالطرق التدريبية المتنوعة والتفاعلية التي استخدمت في ادارة الجلسات التدريبية، و ألقت الضوء على العديد من الموضوعات الهامة التي يحتاجونها ومكنتهم من تعزيز وتطوير قدراتهم.



وفي ختام الدورة كرمت مؤسسة وطن قيادات السلطة المحلية الحاضرة و الأمن و الشرطة العسكرية بدروع تكريم و تم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين و المشاركات فيما كرم العميد عبدالعزيز الجابري فريق مؤسسة وطن مقدما لهم الشكر على ما بذلوه من جهود عكست نفسها على المشاركين والمشاركات