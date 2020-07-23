شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الحكومة المصرية تكشف عن موعد عودة صلاة الجمعة في المساجد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتساءل العديد من المواطنين بشغف عن الموعد الحقيقى لعودة إقامة صلاة الجمعة فى المساجد، والتى تم تعطيلها عقب تفشى فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الحكومة عدد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء.

يجيب المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على هذا التساؤل قائلا : "إننا الآن فى وضع جيد وأرقام الإصابات والوفيات تتراجع بعد مرور 3 أسابيع من الفتح، مشيرا إلى أن الأوقاف بدأت الاستعداد للفتح التدريجى للمساجد لصلاة الجمعة بعد العيد، وما طبق بعيد الفطر سيتم فى عيد الأضحى، وستحدد الأوقاف المسجد الذى ستتم منه بث صلاة العيد.

وأضاف، خلال مداخلة تلفزيونية، إن القرارات الجديدة تشمل المؤتمرات فقط على ألا يزيد عدد الحضور عن 50 شخصا، وليس الأفراح والعزاءات وما زالت دور المناسبات مغلقة حتى إشعار آخر.

وأشار متحدث الحكومة إلى أننا سندرس بعد عيد الأضحى تخفيف القيود ومنها صلاة الجمعة، وأكمل: الحكومة جادة النظر إلى مواعيد غلق المحال التجارية ولن تعود المحال للفتح 24 ساعة بعد انتهاء كورونا وسيكون جزءا من التاريخ، وستكون هناك مواعيد واشتراطات أخرى للمناطق السياحية.