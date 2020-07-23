غارات سعودية على عدة محافظات في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

شن طيران العدوان السعودي اليوم ثلاث غارات على محافظتي حجة والبيضاء.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين على مدينة حرض بحجة وغارة على مديرية ناطع بالبيضاء.

وفي مارب شن طيران العدوان السعودي غارتين على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح.

Advertisements

وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان 6 غارات على منطقة الأقشع في الحزم، في حين شن 3 غارات على الخنجر في خب والشعف خلال الساعات الماضية.

وفي صعدة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر.

اما غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان فسجلت 66 خرقاً شملت 3 غارات لطيران استطلاعي مقاتل في الدريهمي وتحليق 5 طائرات تجسسية في اجواء الجاح والدريهمي وحيس، وتضمنت 17 خرقا بقصف مدفعي لعدد 67 قذيفة و41 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة..