مصادر تكشف عن قيام ضباط سعوديين بصرف مبالغ نقدية لعدد من مرتزقة نهم وبني ضبيان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

كشفت مصادر موثوقة في محافظة مأرب، عن قيام تحالف العدوان السعودي بصرف مبالغ مالية لعدد من مشائخ وأعيان مديرية نهم وبني ضبيان الموالين للعدوان وذلك خلال اجتماع عقدا مؤخراً بمأرب.

وأكدت المصادر في تصريحها لـ”الخليج 365” أن ضباط سعوديين قاموا خلال الاجتماع بتسلم مبالغ مالية لعدد من قيادات المرتزقة المحسوبين على بعض القبائل في خولان ونهم، بينهم المرتزق عبدالسلام الاعوج الذي حصل على خمسون الف ريال سعودي ومثلها للمرتزق علي حميد معصار .

كما جرى صرف مبالغ اخرى لنحو 70 شيخاً وفردا من بني ضبيان بواقع 10الف سعودي لكل شخص ومنهم المرتزق ناصر بن ناصر السالمي والمرتزق حسين محسن الطاهري والمرتزق علي بن علي الجراشي والمرتزق عبدالاله علي الاجرب.

المصادر أكدت أن الأموال التي جرى توزيعها ادت الى نشوب خلاف بين التحالف وعدد من قبائل الجدعان الذين احتجوا على صرف تلك الأموال على عدد من الشخصيات القبلية الهاربة الى مأرب.. مطالبين بصرف تلك الاموال على قبائل المحافظة باعتبارهم في الصفوف الامامية.

أما حزب الاصلاح فقد اعتبر قيام السعودية بصرف تلك المبالغ بدون الرجوع اليها بأنه تجاوز في حقها، مؤكدة احقيتها في الحصول على تلك الاموال وتقسيمها بنظرها.