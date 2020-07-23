شكرا لمتابعة خبر عن الاتحاد الاوروبي يطلق جسرا جويا انسانيا لليمن ..شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المفوضية الأوروبية، عن تسيير جسر جوي لنقل 220 طنا من المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وقالت في بيان، اليوم الخيس، إن رحلة جديدة ضمن جسر جوي إنساني للاتحاد الأوروبي انطلقت من ليج في بلجيكا، مع مستلزمات طبية وأساسية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن.

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وأشار البيان إلى أن الهدف من الجسر الجوي الإنساني التخفيف من القيود اللوجيستية عقب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي خصص تمويلا إضافيا يبلغ 70 مليون يورو لزيادة حجم المساعدات في مختلف أنحاء اليمن، لافتا إلى زيادة التمويل الإنساني للاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري إلى 115 مليون يورو.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيش إن الجسر الجوي للاتحاد الأوروبي إلى اليمن يعد الأكبر من نوعه منذ انطلاق الرحلات إلى البلدان المتضررة من فيروس كورونا، مضيفا أن الجسر الجوي الإنساني مستمر إلى مطلع شهر أغسطس المقبل.