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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء تستغيث: مالذى يحدث الآن فى العاصمة .. شاهد الرعب كيف يخيم على المواطنيين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام مصادر محلية خاصة لموقع "اب برس" الإخباري اليوم الخميس من العاصمة صنعاء أن أمطار الخير والبركة تغسل العاصمة صنعاء الأن بغزارة ورعود وبرق وأضاف المصدر القول أن اليوم الخميس تشهد العاصمة صنعاء أمطار رعدية غزيرة ومتفاوتة حيث أن الان العاشرة والربع تشهد العاصمة صنعاء وللمرة الخامسة اليوم أمطار غزيرة مصادر محلية خاصة لموقع "اب برس" الإخباري اليوم الخميس من العاصمة صنعاء أن أمطار الخير والبركة تغسل العاصمة صنعاء الأن بغزارة ورعود وبرق وأضاف المصدر القول أن اليوم الخميس تشهد العاصمة صنعاء أمطار رعدية غزيرة ومتفاوتة حيث أن الان العاشرة والربع تشهد العاصمة صنعاء وللمرة الخامسة اليوم أمطار غزيرة

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