شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل «الأحمر» يوفد نجله إلى لندن لمقابلة المعارضين لآل سعود ويتبرع لهم بمبالغ ضخمة .. والتحالف يتفكك لهذة الاسباب .. (مستجدات طارئة للغاية)! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل «الأحمر» يوفد نجله إلى لندن لمقابلة المعارضين لآل سعود ويتبرع لهم بمبالغ ضخمة .. والتحالف يتفكك لهذة الاسباب .. (مستجدات طارئة للغاية)!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام ؤشر خطر لتفكك تحالف ؤشر خطر لتفكك تحالف السعودية مع قيادات اليمن المناهضين للانقلاب الحوثي، أكد مصدر دبلوماسي رفيع بالسفارة اليمنية في العاصمة البريطانية لندن أن نجل رجل الاعمال اليمني البارز وعضو مجلس النواب الشيخ / حميد بن عبدالله الأحمر المتواجد في لندن منذ مطلع الشهر الجاري، التقى بأبرز المعارضين السعوديين في بريطانيا. وأوضح المصدر أن نجل الشيخ حميد الأحمر التقى برموز تيار الأصلاح السعودي المعارض وفي طليعتهم المعارضين المخضرمين سعد الفقيه ومحمد المسعري اللذين أقاما مأدبة عشاء على شرف نجل الأحمر في منزل بضواحي لندن وحضره دبلوماسيون من قطر وتركيا وليبيا. ولفتت المصادر الى ان الدكتور سعد الفقيه كشف في ذلك اللقاء عن امتناهم في تيار الاصلاح ببلاد الحرمين للدعم السخي الذي قدمه الشيخ الاحمر لأخوانه احرار نجد والحجاز وحركتهم الاصلاحية الاسلامية، مبشرا الحضور بقرب زوال حكم آل سعود وباللقاء بالحاضرين في ارض الحرمين. واضاف المصدر ان محمد _ نجل الشيخ الاحمر قد التقى اكثر من مرة بالاكاديمية السعودية والمعارضة البارزة مضاوي الرشيد. وعلى صعيد متصل افادت مصادر سياسية واعلامية يمنية في تقيم في اسطنبول التركية أن الشيخ حميد الأحمر أقام مأدبة أفطار في شهر رمضان الماضي بفيلا فخمة قريبة من حي المال والاعمال بأسطنبول ورغم الاجراءات الاحترازية بسبب وباء كورونا فقد حضر تلك المادبة نحو ثلاثين شخصا ضمنهم ثلاث شخصيات سعودية معارضة. وأشارت المصادر ان الشيخ الاحمر اكد لهم انه قد التزم للدكتور سعد بتقديم مليون جنيه استرليني مساهمة منه في دعم حركة الاصلاح الاسلامية لتحرير شعب الحرمين _ منوهة انه بذكر اسم الحركة اتضح انه يقصد الدكتور سعد الفقيه المعارض السعودي المعروف المقيم بالمملكة المتحدة .. وأضافت المصادر ان الشيخ الاحمر وفي الشهور الاخيرة بات يصرح بوضوح بمواقف قوية تجاه الحكم بالسعودية _ لاسيما الملك سلمان ونجليه محمد ولي العهد ونائبه خالد _ معتبرا انهما مع ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي _ يشكلون مثلث الشر المستطير والعدو الذي اجهض نهضة الامة وانقلب على ثوارتها ومشروعها الكبير _ حد المصادر ،،،

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