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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو حيوان اليف .. ينبش قبر امرأة بعد عامين من دفنها .. وعند انتشال جثتها كانت المفاجأة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد | تفاصيل أثناء جلسة تصوير.. شاهد غيرة أردوغان على فتاة تركية وقفت بجانب بوتين.. ماذا فعل بها؟ (فيديو) رئيس جمعية "مزارعي 1.5 مليون فدان" في مصر يكشف امتلاك البلاد مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء 500 عام ادثة غريبة، نجح كلب في العثور على جثة امرأة داخل مشتل في العاصمة العراقية بغداد، بعد عامين من دفنها. وبحسب "روسيا اليوم" فإن"شخصا استأجر أمس الثلاثاء أحد المشاتل في منطقة الأعظمية وسط بغداد ليكون مساحة لبيع الحيوانات التي يمتلكها، وخلال وضعه حيوانته بقيت الكلاب تبحث في الأرض وعثرت على أعضاء بشرية". وأضاف، أن "تقرير الأدلة الجنائية يفيد بأن هذه الجثة دفنت قبل سنتين في المشتل وتعود لمرأة". وأشار إلى "اعتقال المستأجرين الجديد والقديم لغرض التحقيق معهما". ادثة غريبة، نجح كلب في العثور على جثة امرأة داخل مشتل في العاصمة العراقية بغداد، بعد عامين من دفنها. وبحسب "روسيا اليوم" فإن"شخصا استأجر أمس الثلاثاء أحد المشاتل في منطقة الأعظمية وسط بغداد ليكون مساحة لبيع الحيوانات التي يمتلكها، وخلال وضعه حيوانته بقيت الكلاب تبحث في الأرض وعثرت على أعضاء بشرية". وأضاف، أن "تقرير الأدلة الجنائية يفيد بأن هذه الجثة دفنت قبل سنتين في المشتل وتعود لمرأة". وأشار إلى "اعتقال المستأجرين الجديد والقديم لغرض التحقيق معهما".

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