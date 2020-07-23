شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنان شهير يحصل على 45 مليون دولار مقابل ظهور زوجته على الهواء بشكل فاضح ..لن تصدق من هو الفنان وماهي الفضيحة الاخلاقية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت تقارير صحفية عن مبلغ مالي خيالي حصل عليه فنان شهير مقابل إظهار زوجته بشكل غير محترم على الهواء. وقالت تقارير صحفية إن ويل سميث حصل على مبلغ ضخم مقابل اعتراف زوجته جادا بينكيت بخيانته مع رجل آخر على الهواء في حلقة تلفزيونية. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تذكرون الاميرة الفاتنة "أميرة الطويل" ..شاهدو كيف انتقمت من زوجها السابق المليادير السعودي الوليد بن طلال .. تزوجت من هذا الشخص الذي لم يتوقعة أحد وظهرت كأنها حورية من الجنة .."فيديو وصور" • اردغان يتعرض لضربة قاتلة في منطقته الحساسة ..لن تصدقو من هو الجاني وكيف تعاملت معه الحراسة ..شاهد الفيديو • شاهد اول ظهور لابنة الملك سلمان بن عبدالعزيز .. ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بجمالها الساحر .."صور" • شاهد : تحرش جنسي جماعي بين فتيات وشبان في عمر الورد بالسعودية ..هذة الفتاة الجميلة فتحت عبايتها واثارت جنون الشباب في المول فحدث مالم يتخيله أحد .."فيديو" • فنان شهير يحصل على 45 مليون دولار مقابل ظهور زوجته على الهواء بشكل فاضح ..لن تصدق من هو الفنان وماهي الفضيحة الاخلاقية ..شاهد • مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد الصور" Advertisements • من هو سعيد الحظ الذي تزوج إبنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم .. شاهدو صور مذهلة للشيخة "مريم" في حفل زفافها الاسطوري • "رامز جلال" فوق السيارة مع الفنانة "ياسمين عبدالعزيز" يلاعب شفتيها وهي تصرخ "بسسسس ياااراااااامز"....(شاهد الفيديو). • “هل تتزوجني؟ “.. فتاة سعودية شديدة الجمال تعرض نفسها للزواج على ممثل تركي بطريقة فاضحة ..شاهد الصور • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • علامات الساعة في الكويت .. مواطن يختلي بزوجة شقيقة في المطبخ ..وماحدث كان مفاجئ ولم يتخيلة أحد ..شاهد • تسريب صور فاضحة للفتاة السعودية الهاربة رهف القنون وهي عارية تماما بين احضان شخص غريب ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- وحصل سميث على مبلغ يصل إلى 45 مليون دولار نظير هذه الدقائق التي سمع فيها اعتراف زوجته. وقرر سميث التسامح مع زوجته واصطحابها في رحلة إلى جزر الباهاما. المصدر/ وكالات

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