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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة..شاحنة كبيرة تدهس سيارة الزنداني وترديه قتيلا في هذه المدينة السعودية

اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الحادث المروع الذي وقع قبل عامين في مدينة جدة السعودية وتسبب في مصرع شاب يمني يدعى الزنداني .

وكانت شاحنة كبيرة قد تسبب في حادث مروري مروع اودى بحياة مغترب يمني في المملكة يدعى محمد حسين الزنداني.

وقال شهود عيان ان الشاب كان يسير بسيارته في شوارع جدة بسرعة فائقة ليصطدم بسيارة كبيرة وتتهشم سيارته كليا ويلقى مصرعه على الفور.

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ويرجع السبب في نشر الحادثة المروعة التي وقعت للشاب اليمني بسبب تشابه اللقب مع الشيخ عبد المجيد الزنداني والذي انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات عن اعتقاله من قبل السلطات السعودية .

حيث كشف حساب “معتقلي الرأي”، أن السلطات السعودية وضعت الشيخ اليمني، عبد المجيد الزنداني، قيد الإقامة الجبرية في منزله بمكة المكرمة بعد استدعائه للتحقيق.

وقال الحساب الشهير بمتابعة قضايا الرأي والحريات في السعودية، على “تويتر”: “توضيحاً لما نشرناه قبل قليل عن الشيخ عبدالمجيد الزنداني ثم حذفناه لنشر بقية التفاصيل، وللرد على قول أبنائه أن الشيخ في المنزل بمكة فإن الشيخ حالياً بالفعل بالمنزل تحت الإقامة الجبرية، وسوار المراقبة الإلكتروني بقدمه، وهاتفه مراقب بعد أن تم التحفظ عليه لفترة في مكان التحقيق”.

وكان الحساب ذكر قبل ذلك بقليل أن السلطات اعتقلت الزنداني بعد إخضاعه للتحقيق.

ونفى، في المقابل، نجل الزنداني حادثة الاعتقال أو التحقيق مع والده، مشيرا إلى أنه موجود بمقر إقامته في مكة المكرمة.

وعبد المجيد بن عزيز الزنداني هو سياسي وداعية يمني، وهو المؤسس لجامعة الإيمان باليمن، ومؤسس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة، ورئيس مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح، وأحد كبار مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.