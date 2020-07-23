شكرا لبحثكم عن خبر وزارة التربية والتعليم تصدر تقويم العام الدراسي الجديد2020-2021 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية اليوم الخميس، موعد بدء العام الدراسي 2020 – 2021.

و بموجب القرار الذي أصدره وزير التربية و التعليم، الدكتور عبد الله لملس، سيبدأ انتظام الادارات المدرسية وعملية القيد والتسجيل والانتقال لجميع المراحل الدراسية في 23 أغسطس/آب 2020.

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و بموجب القرار سيبدأ انتظام الدراسة و بدء الفصل الدراسي الأول في 6 سبتمبر/أيلول 2020، و في 20 ديسمبر/كانون أول 2020، ستبدأ اختبارات نهاية الفصل الأول.

و حدد القرار بدء الفصل الدراسي الثاني في 10 يناير/كانون ثان 2021، و ستبدأ اختبارات النقل للفصل في 23 مايو/آيار 2021، على أن تبدأ اختبارات الشهادة الثانوية العامة في 6 يونيو/حزيران 2021.