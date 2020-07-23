شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : منع إحدى الجاليات من الإمامة وحلقات التحفيظ في مكة .. والسبب مضايقة الأطفال ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة في المملكة العربية السعودية توجيهات بإخلاء المساجد من أئمة ومؤذني إحدى الجاليات في مكة المكرمة، وذلك بعد قيام عناصر من جنسية أخرى بالتستر عليهم، مما تسبب في مضايقة الأطفال السعوديين وتركهم لحلقات التحفيظ نظراً لسوء المعاملة.

ووفقًا لـ”عكاظ” فقد أشار تعميم، أنه ونظرا لوجود أئمة من إحدى الجاليات قائمين على المساجد وحلقات تحفيظ القرآن الكريم متستر عليهم ويديرهم أشخاص من جنسية أخرى، ما تسبب في هجر الكثير من الأطفال السعوديين لحلقات التحفيظ بسبب سوء معاملتهم.

وشدد التعميم على التوجيه بخلو المساجد والحلقات مما ذكر والرفع عن الملاحظات التي تحدث دون تأخير. وأكد التعميم على سحب الكتب والمصاحف التي لا يعرف مصدرها من مكتبات المساجد والإبقاء على المصاحف والكتب المحددة من وزارة الشؤون الإسلامية، لافتة إلى أنه سيتم رصد المخالفات من قبل مراقبات المساجد اللاتي تم تعيينهن أخيراً، وأن يتم دخول المراقبة بمفردها للاطلاع على محتويات المكتبة.