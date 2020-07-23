شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. عفو رئاسي عن 2130 سجينا في ثاني قرار خلال أسبوعين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات المصرية، الخميس، الإفراج عن 2130 سجينا في ثاني قرار بالعفو الرئاسي خلال أسبوعين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الإفراج يأتي تنفيذا لقرار الرئاسة الصادر بشأن العفو عما بقي من مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.

وشمل القرار الإفراج بالعفو عن 2130، بينهم 221 بالإفراج المشروط من نزلاء السجون، وفق البيان.

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والإفراج المشروط يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم ذاته. ولم يتبين على الفور ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تضم سجناء على خلفية سياسية.

وفي 9 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت السلطات المصرية الإفراج عن 475 سجينا بمقتضى عفو رئاسي.