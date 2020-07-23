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السفير الأمريكي يؤكد على ضرورة تنفيذ إتفاق الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

السفير الأمريكي يؤكد على ضرورة تنفيذ إتفاق الرياض

متابعات_ الخليج 365

أكد السفير الأميركي في اليمن، كريستوفر هنزل، الخميس، موقف بلاده الداعم لجهود السلام في اليمن، مشددا على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقع في نوفمبر الماضي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

 

وقال خلال لقاءه، رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، إن أميركا ستعمل مع كل الشركاء الدوليين للإسهام في إيقاف الحرب ورفع معاناة الشعب اليمني والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

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وبحث هنزل مع البركاني، تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الأممية والدولية المبذولة لتحريك مشاورات السلام حسب ما أعلنه موقع مجلس النواب اليمني.

 

كما تطرق رئيس مجلس النواب إلى جهود الحكومة في تنفيذ اتفاق الرياض، مشيداً بالجهود التي تقوم بها واشنطن في دعم الشعب اليمني وشرعيته الدستورية.

 

وثمن المواقف الأميركية "المناهضة للأطماع الإيرانية في المنطقة وتدخلاتها التخريبية في اليمن"

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