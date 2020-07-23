البركاني يشيد بجهود الولايات المتحدة في دعم الشعب اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل ، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.



واستعرض البركاني ، تطورات الاوضاع التي تشهدها الساحة اليمنية والجهود الاممية والدولية المبذولة لتحريك مشاورات السلام..لافتاً الى التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي الى اليمن مارتن جريفثت الى تحقيق السلام الدائم والشامل المرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

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وتطرق رئيس مجلس النواب الى جهود الحكومة المبذولة في تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره خطوة هامة نحو تصحيح مجمل الاختلالات وتوحيد الصف الوطني لمواجهة الانقلاب وكافة التحديات التي تواجه الشعب اليمني..مشيداً بالجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الشعب اليمني وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مثمناً المواقف الامريكية المناهضة للأطماع الإيرانية في المنطقة وتدخلاتها التخريبية في اليمن.

وجدد البركاني التأكيد ،دعم مجلس النواب لكل مساعي السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث وتحقيق الاستقرار في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي تتضاعف يومياً جراء الانقلاب الحوثي وجائحة كورونا ومختلف الامراض والحميات الاخرى في ظل تدهور الاوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية في اليمن.

من جانبه أكد السفير الامريكي ،موقف بلاده الداعم لجهود السلام في اليمن..مشيراً الى ان بلاده ستعمل مع كل الشركاء الدوليين للإسهام في إيقاف الحرب ورفع معاناة الشعب اليمن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره..مؤكداً أهمية تنفيذ اتفاق الرياض.