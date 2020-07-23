شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة قائد عسكري كبير تابع للمجلس الانتقالي والقيادة تعتبره خساره كبيره... الاسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قيادة الحزام الامني التابعة للانتقالي الجنوبي، تنعي قائد قوات التدخل السريع في المنطقة الوسطى بمحافظة ابين، العقيد علي المحوري، الذي قضى اليوم الخميس بسيول جارفة غربي مدينة زنجبار عاصمة المحافظة الجنوبية على البحر العربي.

كما نعت هذه القوات المدعومة اماراتيا، اركان الحزام الامني في مديرية الوضيع، محمد الحنشي الذي قتل بكمين مسلح، شرقي المحافظة ذاتها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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