شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بشرى سارة لكل اليمنيين.. الحوثيون يعلنون إعادة تشغيل الكهرباء الحكومية في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثيين اليوم الخميس، أنه سيتم تزويد العاصمة صنعاء ومحافظتي ذمار و إب بالكهرباء من محطة رأس كتيب بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقالل وكيل وزارة الكهرباء في حكومة الجماعة، هاشم زبارة، إنه سيتم تغذية العاصمة صنعاء ومحافظتي ذمار و إب، بالتيار الكهربائي، من محطة رأس كتيب بالحديدة، في غضون الأيام القليلة المقبلة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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و أشار إلى أن إصلاح خطوط النقل المتضررة تتم عبر ثلاث مراحل، الأولى عملية الإصلاح، عبر خطوط النقل 132 التي تربط توليد رأس كتيب – باجل – حزيز صنعاء، و المرحلة الثانية خطوط النقل 400 ك. ف المرتبطة من صافر – إلى بني حشيش، محطة تحويل بني الحارث، فيما ستكون المرحلة الثالثة باتجاه خطوط النقل و تشغيل محطة مأرب – صافر.

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و قال مدير النقل بالوزارة، مطهر عبد القادر، ان الفرق الفنية تعمل بشكل مكثف لإصلاح الخطوط من رأس كتيب – باجل – ذمار ـ صنعاء.

و أكد أن الكهرباء ستكون جاهزة الأسابيع المقبلة لتغذية العاصمة صنعاء من محطة رأس كتيب، بقدرة توليدية 80 ميجاوات.

و أشار إلى أن الفرق الفنية أعادت تركيب الدائرة الأولى ذمار – حزيز، بعد تعرضها لتدمير جراء قصفها من قبل طيران العدوان، في خطوط النقل 132. لافتة إلى استكمال إصلاح الدائرة من ذمار إلى حزيز خلال اليومين المقبلين.

و بيّن أنه تم إصلاح الأضرار في خمسة أبراج من 14 إلى 18 و المسافة بين البرج و الآخر 300 متر، بتمويل ذاتي من المؤسسة العامة للكهرباء.

و أكد نائب مدير محطات التحويل بمؤسسة الكهرباء، المهندس عبد الله الأسلمي، أن الفرق الفنية تعمل حالياً على إصلاح الأضرار التي تسبب بها الحرب على بعد حوالي 18 برج من محطة حزيز التحويلية.

و أشار إلى أنه سيتم إصلاح ستة أبراج على مسافة اثنين كيلومتر، لافتاً إلى أن الدائرتين الأولى والثانية تضررتا بشكل كامل.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة الحوثيين إعادة التيار الكهربائي الحكومي إلى عدد من المناطق والأحياء بأمانة العاصمة، من محطة حزيز لتوليد الكهرباء.