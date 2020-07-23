شكرا لقرائتكم خبر عن هام... هروب الميسري الى صنعاء مع عائلتة... والحوثيين يرحبوا بهم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلن رجل الاعمال سعيد الميسري انه تعرض لمضايقات وتهجمات من الشرعية كونه رفش دعمهم وبعد مغادرة قوات الشرعية لمنطقته قام المجلس الانتقالي باعتقاله وسجنه بتهمه انه يدعم الشرعية ،مشيراً انه دفع مبلغ كبير من المال لم يحدده حتى تفرج عنه قوات الانتقالي وقد قام بالتحرك هو واسرته لمكان امن لم يسمه ويستطيع الوصول إلى صنعاء،معبراً عن تخوفه من هذه الخطوة مطالباً بالنصيحة من سكان صنعاء عن تعامل سلطات الحوثيين معهم .
ونالت تغريدات الميسري تعليقات تطمنه من الوضع والتعامل من صنعاء من بينها تعليقات من الحوثيين للترحيب به وتقديم الامان ، شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وغرد الميسري في صفحته قائلاً"الحمد لله انه لا يزال في اليمن مثل سكان صنعاء باخلاقهم التي هي نبتة جذورها في السماء اما ازهارها وثمارها فتعطر صنعاء وعلى تسامحهم بالرغم من كميةالعدا الذي كنا نكنه لهم الا انهم رحبوا بنا لانهم اهلنا الحمد لله تم التواصل معا مشرف اقرب منطقة وسانتقل قريباً".
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