شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تعلن القبض على 7 وافدين وإحالتهم إلى النيابة العامة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت شرطة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية القبض على سبعة بنجلاديشيين احتجزوا مقيما وطلبوا مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله . وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على سبعة أشخاص (من الجنسية البنجلاديشية ، أعمارهم في العقدين الخامس والسادس)، احتجزوا مقيماً من جنسيتهم وقيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره “إثر خلافات مالية سابقة بينهم”، وطلبوا من شقيقه مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله، وقد جرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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