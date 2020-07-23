الشوافي يطلق تحذير من الدرجة الثالثة والارصاد ينبه والزراعة تحذر من انفجار وشيك في مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال الفلكي اليمني عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” ان أهم مؤشرات طقس اليمن للاسبوع القادم من مساء الجمعة 24 يوليو 2020 وحتى نهاية الاسبوع القادم ستشهد امطار رعدية متفاوتة الشدة تصل الى الغزيرة و شديدة الغزارة على بعض المناطق، اوج الحالة يبدأ من مساء الاحد القادم.

و بين “الشوافي” ان التوقعات للهطول يتركز بدرجة رئسية على السواحل الغربية و المرتفعات الجبلية الغربية و الجنوبية غربية وتمتد التاثير لتشمل مناطق واسعة من الاحواض الجبلية و الهضاب الداخلية و اجزاء من السواحل الجنوبية، مع احتمال تدفق بعض الكتل الهوائية الرطبة من منتصف الاسبوع القادم والتي قد تعزز من نشاط بعض الخلايا شديدة الغزارة على اجزاء بسيطة في تلك المحافظات.

ورفع الفلكي عدنان الشوافي شدة التنبيه الى المستوى/ الدرجة الثالثة (لون برتقالي) على كامل المناطق اليمنية دون إستثناء من مخاطر الأمطار الرعدية و ما يصاحبها من برق و تدفق سيول و فيضانات و انخفاض الرؤية الأفقية و انزلاقات الاتربة و الصخور في الطرق الجبلية، داعيا المواطنين الى اخذ الحيطة و الحذر و عدم المغامرة خصوصاً مع نشاط حركة التسوق و السفر بمناسبة قدوم عيد الأضحى الميارك 1441 هجرية، ودعى السلطات الى رفع الجاهزية ومتابعة الحالة و نشرات الطقس.

من جانبه دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم .

ونبه سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة وكذا من الانهيارات الصخرية والطينية.

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وحذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين في المياه الإقليمية وشرق خليج عدن و حول أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.

اما وزير الزراعة اليمني فأكد ارتفاع منسوب المياه في سد مأرب بعد تدفق سيول الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين إلى نحو 270 مليون متر مكعب.

وذكر المهندس عبدالملك الثور في تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن كمية السيول المتدفقة إلى سد مأرب يوم الأربعاء الماضي بلغت حوالي ٨٠ مليون متر مكعب.

وقال “إن كمية المياه داخل السد أصبحت حالياً قرابة ٢٧٠ مليون متر مكعب، علماً أن السعة التخزينية للسد كحد أقصى تصل إلى ٤٠٠ مليون متر مكعب “.. متوقعاً أن يمتلئ السد خلال الفترة المقبلة في ظل موسم الأمطار الغزيرة خلال موسم الخريف الجاري.

وحذر وزير الزراعة من خطورة ارتفاع منسوب المياه في السد أو وصولها إلى الحد الأقصى .. داعياً المعنيين إلى فتح محابس السد وتفريغ كميات من المياه بالتدريج للحيطة في حال استمرار تدفق السيول خلال الفترة المقبلة والذي سيؤدي إلى امتلاء السد.