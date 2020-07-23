جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب جرى اليوم الخميس، تحرير ( 10 ) من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل جديدة.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى ” عبدالقادر المرتضى ” أن اللجنة تمكنت من تحرير (10) من أسرى الجيش واللجان الشعبية من جبهتي شبوة- ومأرب في عملية تبادل عبر مفاوضات محلية.

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى نجحت في تنفيذ عشرات العمليات لتبادل الأسرى بوساطات محلية بعيدا عن الأمم المتحدة.

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