محافظ إب يعزي الاستاذ عبدالغني اليوسفي

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عدن - ياسمين التهامي - بعث محافظ إب اللواء عبدالواحد محمد صلاح برقية عزاء ومواساه إلى الزميل الاستاذ عبدالغني اليوسفي مستشار مدير عام مكتب التربيه والناشط الحقوقي والإعلامي
.. جاء فيها
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي ) صدق الله العظيم
الاستاذ عبدالغني درهم اليوسفي وكافة آل اليوسفي
......... المحترمون
بقلوب يملؤها الحزن والأسى ومؤمنه بقضاء الله وقدره فجعنا بخبر وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدتكم
إننا ونحن نشاطركم الحزن والأسى نعبر. لكم عن خالص التعازى وعظيم المواساه بهذا المصاب الجلل ، ومن خلالكم إلى كافة آل اليوسفي وأقاربكم ومحبيها
سائلاً من الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته غفرانه وان يسكنها فسيح جناته.. ويلهمكم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "
أخوكم
اللواء/ عبدالواحد محمد صلاح
محافظ إب
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