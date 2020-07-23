شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "رامز جلال" فوق السيارة مع الفنانة "ياسمين عبدالعزيز" يلاعب شفتيها وهي تصرخ "بسسسس ياااراااااامز"....(شاهد الفيديو). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر النجم "رامز جلال" عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور الفيديو مقطع قصير فوق السيارة مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز. وكان قد ظهر بالفيديو وهو يلاعب شفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وهي تبعد رامز عنها وتقول "بس يا رامز بس يارامز" ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • شاهد : تحرش جنسي جماعي بين فتيات وشبان في عمر الورد بالسعودية ..هذة الفتاة الجميلة فتحت عبايتها واثارت جنون الشباب في المول فحدث مالم يتخيله أحد .."فيديو" • مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد الصور" • شاهد اول ظهور لابنة الملك سلمان بن عبدالعزيز .. ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بجمالها الساحر .."صور" • قناة MBC تسرب فيديو فاضح لفنان شهير ... ظهر في برنامج "رامز مجنون رسمي" بصورة صادمة وأذل نفسه مقابل حفنة من الدولارات ..شاهد • من هو سعيد الحظ الذي تزوج إبنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم .. شاهدو صور مذهلة للشيخة "مريم" في حفل زفافها الاسطوري • "رامز جلال" فوق السيارة مع الفنانة "ياسمين عبدالعزيز" يلاعب شفتيها وهي تصرخ "بسسسس ياااراااااامز"....(شاهد الفيديو). Advertisements • “هل تتزوجني؟ “.. فتاة سعودية شديدة الجمال تعرض نفسها للزواج على ممثل تركي بطريقة فاضحة ..شاهد الصور • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • علامات الساعة في الكويت .. مواطن يختلي بزوجة شقيقة في المطبخ ..وماحدث كان مفاجئ ولم يتخيلة أحد ..شاهد • تسريب صور فاضحة للفتاة السعودية الهاربة رهف القنون وهي عارية تماما بين احضان شخص غريب ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- هذا وقد أثار الفيديو ضجة في مواقع التواصل الإجتماعي بسبب لمس رامز لشفاة الفنانة ياسمين. وبحسب ما قاله المتابعين انه مهما كانت الصله بينهما الا انه من المعيب ان يظهرا بهذه الطريقة امام المتابعين. الفيديو في الرابط التالي View this post on Instagram لقاء السحاب فوق السحاب مع العسليه ياسمين. عبد العزيز 🤣⁦❤️⁩ ... لايك وخمسه كومنت وهعمل فولو واكلمك خاص⁦❤️⁩❤️⁩😍 .. . ... #تامرحسني #باشامصر #علي_رييع #مصطفى_خاطر #اكسبلور #فاشون_بلوجر #فاشون_موضة #بوستات #تابعوه #الكومنت_الفصيل #مصر #الامارات #كوميدي #ياسمين_صبري #شوف_الاستوري❣ #جاي_من_الاكسبلور_سوي_لايك_وفولو #فساتين #هي_وبس #السعوديه #موسیقی #ميوزكلي #الرياض #عمان #انستقرام #البحرين #ثقافة#كلبش3#الكومنت_الفصيل #كوميكس#رامز_مجنون_رسمي#رامز_جلال2 A post shared by رامز جلال (@ramez._.galalac) on Jun 12, 2020 at 10:16am PDT

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كانت هذه تفاصيل خبر "رامز جلال" فوق السيارة مع الفنانة "ياسمين عبدالعزيز" يلاعب شفتيها وهي تصرخ "بسسسس ياااراااااامز"....(شاهد الفيديو). لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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