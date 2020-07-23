شكرا لبحثكم عن خبر إب : تنفيذ حكم الإعدام ضد قاتل الطفل عبدالرحمن أكرم عطران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نُفذ اليوم الخميس، في مدينة إب، وسط اليمن، حكم الإعدام، ضد قاتل الطفل عبدالرحمن أكرم عطران الذي لقيت حادثة مقتله استياء كبيراً في الشارع اليمني.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني عبدالله الديلمي تم في ساحة السجن المركزي بمدينة إب رمياً بالرصاص بناء على الحكم الصادر من محكمة غرب إب في نوفمبر الماضي.

وقال والد المجني عليه أكرم عطران في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"،: "في هذه اللحظات تم تنفيذ حكم الله تعالى وإعدام قاتل ولدي".

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وأضاف "لم ولن يعود عبدالرحمن للحياة، فإنما منحه الحكم حقه العادل في مساواة (النفس بالنفس(".

ووفقاً لمصادر محلية فقد رفض والد المجني عليه كل الوساطات والعروض التي قدمتها أسرة الديلمي للعفو عن قاتل طفله.

وفي التاسع من سبتمبر الماضي توفي الطفل عبدالرحمن عطران بعد يومين من إطلاق النار عليه من قبل عبدالله الديلمي، بسبب تسديده الكرة باتجاه الجاني عن طريق الخطأ.