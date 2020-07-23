شكرا لبحثكم عن خبر قوات الانتقالي تحتجز مرتبات الوية عسكرية تقاتلها في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي احتجاز مرتبات ثلاثة من ألوية الجيش والحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية.

وقال مصدر خاصه إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي استولت مساء أمس الأربعاء على مرتبات اللواءين الثالث والرابع حماية رئاسية واللواء 39 مدرع بينما كانت في طريقها إلى مركز الشامل للصرافة الواقع شمالي مدينة عدن، ونقلتها إلى مقر المجلس الرئيسي غربي عدن.

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وبعد مرور حوالي 15 ساعة على واقعة اعتراض ونهب سيارة مرتبات الألوية الثلاثة التابعة للقوات الحكومية ونقلها مع الأموال التي كانت على متنها إلى مديرية التواهي مقر المجلس الانتقالي، لم تصدر إدارة الأخير أي بيان أو توضيح بشأن الدوافع وراء نهب الأموال.

وأُبلغ جنود وأفراد الألوية الثلاثة بنبأ نهب الأموال على التوالي خلال الساعات الماضية بعد أن أشير في البداية إلى أن قوات المجلس نهبت فقط مرتبات اللواء الـ39 مدرع الذي يقوده العميد عبدالله الصبيحي والذي يتمركز في بلدة شقرة الساحلية.

وقال سالم محمد 30 عامًا وهو جندي في اللواء الثالث حماية رئاسية إنه ذهب صباح اليوم إلى مركز الشامل للصرافة لاستلام مرتب شهرين بحسب ما أبلغ هو وزملاؤه لكن أحد العاملين أبلغهم إن مرتباتهم لم تصل للمركز ونهبت مع مرتبات اللواءين الرابع حماية رئاسية والـ39 مدرع.