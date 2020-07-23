مقتل قيادي حوثي كبير ومدفعية الجيش تستهدف تجمعا لقيادات ميدانية بنهم صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

صنعاء - الخليج 365

لقي القيادي الحوثي محمد محمود هلال قائد المهام الخاصة التابعة لمليشيا الحوثي في جبهات المخدرة وصرواح ونهم مصرعه في جبهة نهم شرق صنعاء.



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مصادر عسكرية أكدت ان قائد المهام الخاصة قتل هو و١١ عنصرا من المليشيا بنيران القوات الحكومية اثناء قيادته وتنفيذهم محاولة التفاف على مواقع الجيش في نجد العتق.

وفي سياق متصل ذكر المصدر أن مدفعية القوات استهدفت تجمعا لمشرفي جبهة الحوثيين وعلى رأسهم المكنى أبو يونس ما ادى الى مقتل ٧ منهم وجرح ١٣ آخرين وإحراق ثلاث سيارات .

يأتي هذا في ما تشهد جبهة نجد العتق اشتباكات متواصلة منذ أكثر من ٣ أشهر خسرت فيها المليشيا المئات من أفرادها وحررت القوات الحكومية مناطق جديدة قرب جبال بحره الإستراتيجية.