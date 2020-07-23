مناقشة تأمين وتحسين حالة الأمن الغذائي بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت وحدة تنسيق برنامج نظم معلومات الأمن الغذائي والإنذار المبكر بمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوادي والصحراء ،اليوم، الإجتماع الأول للجنة المحلية للأمن الغذائي بالوادي والصحراء بمحافظة حضرموت.



وأشار وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ومدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوادي والصحراء عبد الله عبد بن نصر إلى الأهمية الإستراتيجية لمنطقة وادي حضرموت لامتلاكها العديد من مقومات الأمن الغذائي سواء في الإنتاج المحلي وكذلك في عملية الاستيراد الخارجي للسلع الأساسية لتأمين حاجة الإنسان من الغذاء.

وجرى في الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي ،إستعراض ومناقشة التقرير العام عن حالة

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الأمن الغذائي بالوادي والصحراء التي تمت في إطار أنشطة برنامج تعزيز نظم الأمن الغذائي والإنذار المبكر المنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة

FAO وبدعم من الإتحاد الدولي EU .

وإحتوى التقرير على ملخص نشاط وحدة تنسيق برنامج نظم معلومات الأمن الغذائي والإنذار المبكر للفترة من أكتوبر 2019م إلى يونيو 2020م فيما يختص بجمع المعلومات والبيانات ذات الصلة بالأمن الغذائي على مستوى مركز الوادي سيئون ومديريتي تريم والقطن .

كما تناول التقرير الوضع الحالي للأمن الغذائي والمشكلة الأساسية التي تواجه سكان المحافظة في الحصول على الغذاء الكافي وإمكانية الحصول عليه ،

إضافة إلى حجم الإنتاج المحلي النباتي والحيواني ، وكذلك السلع المستوردة ، والمساعدات الغذائية الإنسانية ، وسبل كسب العيش بالوادي والصحراء.

وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات والمقترحات الهادفة تأمين مصادر الغذاء والعيش الأساسية وتحسين حالة الأمن الغذائي بالوادي والصحراء .