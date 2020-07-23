الوليدي يدشن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، اليوم في عدن، مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك ( المرحلة الثانية ) التي تنفذه مؤسسة العون للتنمية بقيمة 300 الف دولار بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



ويتضمن المشروع الذي يستمر 5 أشهر ، مكافحة النواقل وتنفيذ حملات رش طارئة لمختلف الاماكن وحملات توعوية وتثقيفية وصحية، وتدريب عدد من الكوارد الطبية، و استهداف 861 الف و 719 مستفيد من مديريات عدن ( صيرة ، خور مكسر، المعلا، التواهي، المنصورة، الشيخ عثمان، دار سعد، والبريقة ) .

Advertisements

واشار الوليدي، الى اهمية هذا المشروع الذي يساهم في التقليل من عدد الاصابات بالحميات في عدن التي انتشرت بسبب التغييرات المناخية والأمطار والسيول التي شهدتها عدن خلال الفترات الماضية..مشيدا بدور مؤسسة العون للتنمية ومركز الملك سلمان في تنفيذ مشاريع وانشطة وبرامج تساهم في تحسين وتطوير القطاع الصحي في مختلف محافظات البلاد .

من جانبه اوضح المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية عبداللاه بن عثمان ، ان المشروع يهدف الى الحد من انتشار حمى الضنك في اليمن ، ويعزز من قدرات المرافق الصحية للترصد وتشخيص الحالات بنسبة 80% على الاقل..مشيراً الى ان المشروع يأتي باشراف من البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة والسكان .

واشار منسق الاغاثة الطارئة في مركز الملك سلمان للاغاثة عبدالله الطيار ، الى ان مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك في مرحلته الاولى الذي نفذ في 2017 ، استهدف اكثر من 10 الف و 327 فرد في 45 مديرية بست محافظات ، بقيمة 2 مليون دولار ، حيث تم تنفيذ العديد من الانشطة والفعاليات التي ساهمت في التقليل من الإصابة بامراض الحميات .