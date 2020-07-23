باعوم يبحث مع نائب السفير البريطاني التعاون الثنائي في المجال الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ،اليوم ، مع نائب السفير البريطاني لدى بلادنا سيمون سمارت، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في القطاع الصحي.



واستعرض الوزير باعوم ، الإجراءات والجهود التي بذلتها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)..مشيراً الى أن الحكومة سخرت كافة الإمكانيات المتاحة لمجابهة هذا الوباء، وقامت بالتنسيق مع المانحين لتقديم الدعم والمساعدات والمستلزمات للقطاع الصحي..مؤكداً استمرار الحكومة في تقديم كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات لتنفيذ البرامج والمشاريع الصحية في اليمن.

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ولفت باعوم الى ان الحكومة تعاملت بوضوح وشفافية في الإعلان عن حالات الإصابة والوفيات بوباء كورونا، ودعت المليشيات الانقلابية للتعامل بمسؤولية ووضوح في الإفصاح عن حالات الإصابات بكورونا..مشيراً الى استمرار تعنت المليشيات الحوثية إخفاء عدد الإصابات بالفيروس..مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الانقلابية الى التعامل بمسؤولية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بالوباء، لما فيه المصلحة العامة للمواطنين.

وأكد وزير الصحة ،على أهمية تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي في اليمن حتى يتسنى له تقديم الخدمات الصحية للمرضى في مختلف المحافظات.

من جانبه عبر نائب سفير البريطاني عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة في مجابهة فيروس كورونا..مؤكداً استمرار دعم بلاده للحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات..مشيراً الى انه سيتم التنسيق مع وكالة التنمية البريطانية ومدرسة لندن للوبائيات لبحث تقديم الدعم للقطاع الصحي في اليمن.