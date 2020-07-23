شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة التدخلات العاجلة لمعالجة أضرار الأمطار بمطار سيئون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع عقد، اليوم، بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، التدخلات الضرورية العاجلة لمعالجة الأضرار الجزئية بمطار سيئون الدولي نتيجة للأمطار الغزيرة التي من الله بها على مناطق وادي حضرموت خلال اليومين الماضية.



واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ومدير عام مطار سيئون الدولي علي باكثير، تقرير عن الأضرار الجزئية الحالية الناتجة عن الأمطار التي لحقت بالمطار والتدخلات الضرورية العاجلة لمعالجتها من خلال توسعة مجاري السيول القريبة من المطار وفتح قنوات جديدة، وإقامة حماية للمدرج وتحديد مسار للمياه داخل المطار، وغيرها من المعالجات المناسبة .

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