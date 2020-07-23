معين عبدالملك يهنئ نظيره المصري بالذكرى الـ 68 لثورة يوليو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، برقية تهنئة إلى نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، هنأه فيها بمناسبة احتفال بلاده بحلول الذكرى الـ 68 لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.



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وقدم رئيس الوزراء، أصدق تهانيه باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب اليمني وتمنياته القلبية الحارة بالمناسبة..متمنياً أن يديم الله على مصر وشعبها العظيم نعم الأمن والرخاء والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.. مشيرا الى ان ثورة 23 يوليو المجيدة شكلت شرارة للثورة والحريّة لكل الأمة العربية.

كما عبر الدكتور معين عبدالملك، عن عميق الشكر والامتنان ، للدور المشهود والتاريخي لمصر في إنجاح ثورتي اليمن 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963م، وما قدمته من تضحيات غالية ضد حكم الأئمة الكهنوتي، ومشاركتها الْيَوْمَ في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد انقلاب مليشيا الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مواقف مصر مع اليمن ستظل خالدة في تاريخ كل يمني..مؤكداً ان تلك المواقف عمقت بالدم والمصير والمشترك.. منوها بعمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.