الخنبشي يتفقد مركز علاج كورونا بدوعن و يشيد بالجاهزية القتالية لمنتسبي لواء شبام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، اليوم، مركز علاج الحميات بمستشفى دوعن وغرفة الطوارئ بمستشفى الجحي بمديرية دوعن محافظة حضرموت.



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وخلال الزيارة التي رافقه فيها عضوا مجلس النواب محمد حسن العمودي ومحمد عبدالملك بن مالك، تعرف الخنبشي من مدير عام مديرية دوعن سالم بانخر والمسؤولين في مكتب الصحة بالمديرية إلى شرح عن الخدمات التي سيقدمها المركز للمصابين بفيروس كورونا ،كما استمع الى شرح موجز عن ما تقدمه غرفة الطوارئ والعيادات الداخلية بمستشفى الجحي وجهود الكادر الطبي العامل بالمستشفى.

وثمن الخنبشي الأدوار التي يسطرها الأطباء لمواجهة فيروس كورونا ومايقدمونه من خدمات للمواطنين للقضاء على هذه الجائحة العالمية..شاكرا رجال الخير من أبناء المديرية والتي كانت لهم إسهامات كبيرة في تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع في المديرية في مختلف القطاعات.

كما اطلع نائب رئيس الوزراء ،على الجاهزية القتالية في لواء شبام ،واستمع من قائد المعسكر اللواء العميد رالكن محمد بن غانم إلى المهام التي يقوم بها اللواء في حماية مديرية دوعن والمديريات المجاورة وتأمينها من رأس عقبة خيلة إلى قارة الفرس امتداداً إلى منطقة المشهد.