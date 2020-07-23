الاتحاد الأوروبي يخصص مبلغاً اضافیاً للمساعدات الإنسانية باليمن بقیمة 70 ملیون یورو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت المفوضية الأوروبية ،الیوم الخمیس، "ان الاتحاد الاوروبي، سیخصص مبلغاً اضافیاً بقیمة 70 ملیون یورو (81 ملیون دولار امریكي)، لرفع مستوى المساعدات في الیمن لیصل بذلك دعمه الإنساني في العام الحالي الى 115 ملیون یورو (133 ملیون دولار امریكي).



واضافت المفوضیة في بیان صحفي"ان رحلة جویة جدیدة من جسر مساعدات الاتحاد الاوروبي الانسانیة غادرت من مدینة (لییج) البلجیكیة الیوم محملة بإمدادات طبیة واساسیة اخرى لتعزیز جھود مواجھة فیروس (كورونا المستجد - كوفید 19)".

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واشارت الى ان الجسر الجوي الانساني للاتحاد الاوروبي الى الیمن سینقل شحنات انسانیة عاجلة الى كل من عدن وصنعاء وسیستمر حتى اوائل اغسطس المقبل..موضحة انه یتم حالیا تسلیم اكثر من 220 طنا من المواد الحرجة الى الیمنیین الاكثر ضعفا من خلال الجھود المشتركة للسوید والاتحاد الاوروبي.

وبدوره قال مفوض الاتحاد الاوروبي لإدارة الازمات جانیز لینارسیتش في البیان ان "عملیة الجسر الجوي الانساني للاتحاد الاوروبي الى الیمن ھي الاكبر من نوعھا مقارنة برحلاتنا الى الدول المتضررة من فیروس كورونا".

وحث على الالتزام بالسماح بوصول منظمات المساعدة الانسانیة المحایدة دون عوائق حتى یتمكنوا من مساعدة الشعب الیمني.