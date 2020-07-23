حزام أبين ينعي القائد المحوري والجندي الحنشي "نص البيان"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

أبين - الخليج 365

نعت قيادة الحزام الأمني بمحافظة ابين القائد علي الصيني المحوري الذي وافاه الاجل وهو يؤدي واجبه الوطني جراء حادث تدفق السيول بمنطقة الخاملة غرب زنجبار والجندي محمد الحنشي الذي طالته ايادي الغدر والخيانة في مديرية الوضيع



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالي

(وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي قيادة الحزام الأمني بأبين

رحيل القائد علي المحوري قائد قوات التدخل السريع في المنطقة الوسطى والذي يعتبر خسارة كبيره وفاجعه أليمة

التي تعرض لها قائد قوات التدخل السريع في المنطقة الوسطى، والذي ترك فراغاً كبيراً، لافتة الى ما تركه الفقيد من بصمات كبيره جدا في نضاله واستبساله ووقوفه في وجه الجماعات الإرهابية في المناطق الشرقية لمحافظة ابين

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كما عبرت قيادة الحزام الأمني عن حزنها الشديد إثر استشهاد أحد جنودها في مديرية الوضيع الذي طالته ايادي الغدر والخيانة من الجماعات الإرهابية ظهر هذا اليوم

وبهذا المصاب الجلل عبرت قيادة الحزام الأمني عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي الشهداء وجميع منتسبي قوات الحزام الأمني بهذا المصاب الأليم، سائلين المولى عز وجل ان بتغمدهما بواسع رحمته وان يسكنهما فسيح جناته ويلهم اهليهما وذويهما الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

الآسيفون

قائد الحزام الامني في أبين العميد عبداللطيف السيد

القائد عبدالرحمن الشنيني نائب القائد

القائد محمد عبدالله سمقه قائد حزام المنطقة الوسطى

القائد عبدسند المرقشي قائد الحزام الامني في زنجبار

القائد ناصر وارد قائد التدخل السريع في زنجبار

إدارة التوجيه المعنوي للحزام الامني والتدخل السريع بمحافظه أبين