شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. متحدث العسكرية الثانية يشيد بأفراد لواء الدفاع الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 حضرموت - الخليج 365 أشاد المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، اليوم الخميس، بأفراد لواء الدفاع الساحلي.

وكتب الجابري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مديرية الضليعة، من قارة الفرس قارة فرساننا ، هناك طهر الإرهاب هناك رجال الجبال السود ، الدرع الواقي الصلب لحماية حضرموت". Advertisements وأضاف "تحية لأبطال لواء الدفاع الساحلي من يحمون تلك الأرض بثبات وصمود في وجه الإرهاب". وبث الجابري صورا أثناء زيارة فريق التوجيه المعنوي

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