شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اتفاق نهائي في مفاوضات الرياض على اعلان "الحزمة الواحدة".. 4 حقائب للانتقالي والغاء الادارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير امن لعدن وتعيين رئيس وزراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرياض: لجنة سداسية مشتركة، تنجح في التوصل الى تفاهمات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، حول حصص الاطراف في التشكيل الوزاري الجديد، وفق ما نقل الصحفي فارس الحميري عن مصادر قريبة من المشاورات.

و قالت المصادر، ان الانتقالي الجنوبي سيحصل بموجب هذه التفاهمات المنسقة مع الوسطاء السعوديين، على 4 حقائب وزارية، اضافة الى حصة من سيقبل التحالف معه من المكونات السياسية الاخرى.

كما تحدثت المصادر، عن موافقة المجلس الانتقالي، على ما سمي بنظام "الحزمة الواحدة"، الذي يتضمن الاعلان المتزامن "في يوم واحد" عن إلغاء الإدارة الذاتية، يعقبه صدور قرارات تعيين المحافظ، ومدير أمن عدن وتكليف رئيس الوزراء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: اتفاق نهائي في مفاوضات الرياض على اعلان "الحزمة الواحدة".. 4 حقائب للانتقالي والغاء الادارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير امن لعدن وتعيين رئيس وزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.