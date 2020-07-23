عاجل: الملك سلمان يخضع لعملية جراحية اليوم

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لملك سلمان يخضع لجراحة من اجل ازالة المرارة
الرياض (رويترز)
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية يوم الخميس أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (84 عاما) خضع لجراحة ناجحة لإزالة المرارة، وذلك بعد أن دخل المستشفى هذا الأسبوع.
وقالت الوكالة ”وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح“.
وأضافت الوكالة أن الملك الذي يحكم السعودية منذ 2015 ”سيمضي.. بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي“
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