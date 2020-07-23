شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الملك سلمان يخضع لعملية جراحية اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements لملك سلمان يخضع لجراحة من اجل ازالة المرارة

الرياض (رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية يوم الخميس أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (84 عاما) خضع لجراحة ناجحة لإزالة المرارة، وذلك بعد أن دخل المستشفى هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة ”وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح“.

وأضافت الوكالة أن الملك الذي يحكم السعودية منذ 2015 ”سيمضي.. بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي“

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الملك سلمان يخضع لعملية جراحية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.