اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: الملك سلمان يخضع لعملية جراحية اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الملك سلمان يخضع لعملية جراحية اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -   شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 لملك سلمان يخضع لجراحة من اجل ازالة المرارة
الرياض (رويترز) 
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية يوم الخميس أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (84 عاما) خضع لجراحة ناجحة لإزالة المرارة، وذلك بعد أن دخل المستشفى هذا الأسبوع.
وقالت الوكالة ”وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح“.
وأضافت الوكالة أن الملك الذي يحكم منذ 2015 ”سيمضي.. بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي“

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الملك سلمان يخضع لعملية جراحية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا