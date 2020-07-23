شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يرفض لقاء قائد فيلق القدس في طهران والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - رفض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لقاء قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قا آني في طهران.
وكان مصطفى الكاظمي زار طهران الثلاثاء الماضي، رافضا الاجتماع مع قائد فيلق القدس إسماعيل قا آني، الذي عُين بعد اغتيال قاسم سليماني.
وكشفت مصادر إيرانية معارضة، أن خامنئي حاول التأثير على الكاظمي بهدف إقناعه بتحويل 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في العراق والتي يتعلق معظمها ببيع الكهرباء والغاز الإيراني إلى العراق.
وأنهى الكاظمي زيارته إلى طهران، أمس الأربعاء، والتقى خلالها حسن روحاني، وخامنئي.
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