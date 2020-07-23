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برلماني إيراني يكشف مفاجأة حول انفجار منشأة نطنز النووي

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عدن - ياسمين التهامي - فجر برلماني إيراني بلجنة الأمن القومي مفاجأة خطيرة بشأن تفجير منشأة نطنز النووي الذي وقع في بداية يوليو .

 

 

ونفى "جواد كرمي القدوسي " في تصريحاته له ان يكون هذا الإنفجار جراء هجوم خارجي ، مؤكداً ان هناك " خرق أمني " او " تسلل " كما قال دون ان يوضح مزيد من المعلومات .

 

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وقال "القدوسي " لو كان هناك هجوم خارجي لرأينا شظايا لكن هذا لم يحدث .

 

وأثار الحادث جدل كبير حيث قال البعض انه ناتج عن هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة او هجوم الكتروني اسرائيلي اوامريكي ، وقيل انه عيب فني ، كما قيل ان عملاء زرعوا قنابل بالمكان .

 

وشهدت إيران مؤخراً عدد من الإنفجارات في منشآت نووية وصناعية غامضة بينما تتمسك الحكومة الإيرانية بأنها مجرد حوادث عادية.

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