شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ حكم الإعدام بالمشرف الحوثي .. قاتل الطفل عبدالرحمن في مدينة إب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص قبل قليل اليوم الخميس في مدينة إب بحق ’’ عبدالله الديلمي‘‘ وهو قائد حوثي قام بقتل طفل في مدينة إب قبل نحو عام.

وقد لاقى تنفيذ حكم الإعدام ارتياح شعبي كبير بعد ان كانت هناك محاولات عديدة لتمييع القضية والضغط الكبير على والد الطفل للتنازل عن حق نجله ’’ عبدالرحمن ‘‘ في القصاص من القاتل .

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وفي تفاصيل الجريمة تعرض نجل الدكتور ’’أكرم عطران ‘‘ ويدعى ’’ عبدالرحمن ‘‘ للتعنيف من قبل جندي حوثي ويدعى ’’ عبدالله الديلمي ‘‘الذي قام بإطلاق الرصاص الحي على رأس الطفل ’’عبدالرحمن‘‘ مما ادخله في غيبوبة توفى على إثرها.