شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة سعودية : صنعاء على صفيح ساخن بعد استيلاء نافذين حوثيين على اراضي القبائل في العاصمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعت مصادر اندلاع مواجهات بين القبائل وجماعة الحوثي التي تستبيح الأراضي الزراعية للقبائل في مناطق طوق صنعاء بالقوة وبمبررات غير قانونية.

وكشف قبليون وناشطون يمنيون لـ«عكاظ» استيلاء نافذين حوثيين على ممتلكات المدنيين في مناطق وادي الجعادب وبيت نعامة التابعة لمديرية بني مطر، غرب العاصمة صنعاء، تحت مبرر مخططات استثمارية.

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وقال أحد الناشطين من أبناء المنطقة: «البوابة الغربية للعاصمة صنعاء على صفيح ساخن وتشهد غليانا كبيرا، وفي حال استمرت الشركات العقارية الحوثية بتمرير المخططات السكنية والاستثمارية التابعة لها في الأراضي الزراعية للمواطنين وعدم استجابة الهيئات الحكومية التي يسيطر عليها الحوثيون أصلا ويشرعنون لأتباعهم هذه الممارسات الإجرامية، فإننا مقبلون على مواجهات عنيفة، ولن تصمت القبائل إزاء هذه الانتهاكات والتمادي على ممتلكاتها».

ولفت إلى أن القبائل تمتلك المستندات كافة بأحقيتها للأراضي والمزارع، وستواجه كل من تسول له نفسه سرقة ممتلكاتها بحزم.

وتزايدت جرائم السطو على الممتلكات والأراضي منذ إعلان جماعة الحوثي لائحة الخمس العنصرية التي تفرض على الشعب اليمني دفع 20% من ممتلكاتهم لصالح الأسرة الحوثية.

يشار إلى أن تعز ومحافظات صنعاء وإب والحديدة وعمران وحجة أكثر المتضررين من هذه اللائحة، كونها محافظات زراعية ويعتمد أبناؤها على الزراعة مصدرا للدخل، وهو ما دفع الحوثيون للضغط عليهم بمقاسمتهم في أراضيهم وممتلكاتهم بالقوة والتهديد.