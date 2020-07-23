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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير:الرعب يسيطر على المغتربين اليمنيين بعد قيام السلطات بعمل مخيف صعق كل اليمنيين..لن تصدق ماذا فعلت السلطات السعودية وارعبت اليمنيين ( صورة مخيفة )

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