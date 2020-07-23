إب: إعدام قاتل الطفل عبدالرحمن عطران

نُفذ اليوم الخميس، في مدينة إب، وسط اليمن، حكم الإعدام، بحق قاتل الطفل عبدالرحمن أكرم عطران.



وأكدت مصادر "يمن شباب نت"، تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الجاني "عبدالله الديلمي" تنفيذاً لقرار النيابة العامة والحكم الصادر عن محكمة غرب إب والمحكم العليا المؤيد للحكم الإبتدائي.



وجرت عملية الإعدام في حرم السجن المركزي، وسط حضور أسرتي الجاني وأولياء دم الطفل عطران وجمع من المواطنين.



وأفادت المصادر أن والد المجني عليه رفض كل الوساطات التي تدخلت للعفو على الجاني وطالب بتنفيذ الحكم.



وفي مطلع نوفمبر الماضي أصدرت محكمة غرب إب، حكمها بقتل الجاني رمياً بالرصاص حتى الموت، بعد شهرين من تنفيذ الجريمة.



وفي التاسع من سبتمبر من العام الماضي توفي الطفل " عطران" بعد يومين من إطلاق الرصاص على رأسه من قبل الجاني "الديلمي"، في حادثة أثارت استياء شعبي كبير.



وتشهد محافظة إب الخاضعة للانقلابيين منذ أكثر من 5 سنوات، ارتفاع لمعدلات الجريمة بسبب انتشار السلاح والفوضى الأمنية التي تديرها مليشيات الحوثي الانقلابية.



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