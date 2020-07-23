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يزيد بن سلمان - شبوة - بحضور نائب المحافظ والوكلاء ومدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات ..

اجتماع مشترك لبحث سبل التنسيق بين المجلس الانتقالي والسلطة المحلية بلحج

لحج / الإدارة الإعلامية :

عقد صباح اليوم الخميس بمبنى القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج لقاء مشترك ضم قيادة ومدراء الهيئة التنفيذية للانتقالي وقيادة السلطة المحلية كرس لبحث سبل التنسيق المشترك بين القيادة المحلية للانتقالي والسلطة المحلية بالمحافظة .

وجرى خلال اللقاء الذي انعقد برئاسة رئيس القيادة المحلية لانتقالي لحج المحامي / رمزي الشعيبي وبحضور نائب محافظ لحج عوض بن عوض الصلاحي ونائب انتقالي لحج / محمد أحمد العماد ، ووكيل المحافظة الشيخ / صالح صوملة ومدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم جميع مديريات المحافظة – مناقشة العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بتفعيل التنسيق بين الانتقالي والسلطة المحلية وتعزيز الجهود لخدمة المحافظة والنأي بها عن أي صراعات تحاول القوى المعادية تأجيجها بين ابناء المحافظة .

وافتتح اللقاء بكلمة لرئيس انتقالي لحج المحامي / رمزي الشعيبي نقل في مستهلها تحيات الرئيس القائد اللواء / عيدروس الزبيدي ومباركته لهذا اللقاء الذي وصفه بالهام ، مرحبا بجميع الحاضرين من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة ومدراء عموم مديريات لحج وفي مقدمتهم نائب المحافظ الأخ / عوض الصلاحي ، مشيراً إلى ان هذه اللقاء هو بداية للقاءات قادمة على طريق تعزيز سبل التنسيق المشترك بين الانتقالي وقيادة السلطة المحلية .

وأكد المحامي / رمزي الشعيبي حرص واهتمام القيادة المحلية للانتقالي على إيجاد قواسم مشتركة مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لخدمة لحج وأمنها واستقرارها منوها بأن ليس لقيادة الانتقالي أي خلاف او خصومة مع أي شخص في المحافظة مضيفا بالقول : " مازالت أيدينا ممدودة للجميع ولكل من يريد الخير لهذه المحافظة هدفنا توحيد الصفوف وتوجيه الجهود صوب العدو الحقيقي الذي يهدد أمننا واستقرارنا ويحاول اعادة احتلال الجنوب مرة أخرى " .

وأكد الشعيبي بأن هناك جهود ومساع تبذل للجلوس مع محافظ لحج اللواء / احمد التركي معربا عن أمله ان تتوج تلك الجهود خلال اليومين القادمين بنتائج طيبة .

من جانبه دعا نائب محافظ لحج الأخ / عوض الصلاحي إلى توحيد كافة القوى السياسية والعمل بروح الفريق الواحد وإذابة أي تباينات أو افتعال للخلافات مؤكدا بأن المهام أمام الجميع ليست بالهينة بل مهام جسام تتطلب تقديم التنازلات وإرساء روح ومبدأ التصالح والتسامح والحوار كلغة ينبغي ان تتصدر العمل السياسي في المحافظة .

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وأضاف الصلاحي في كلمته التي القاها خلال اللقاء المشترك : " أنا على يقين بأن الجميع همهم توحيد الصفوف في إطار المحافظة بعيدا عن لغة الاستقواء والتهديد والوعيد والتي ولى زمانها وهي ليست من شيمنا ولا من أخلاقنا نحن الجنوبيين " .

وأكد نائب المحافظ على ضرورة تشكيل فريق واحد بين الانتقالي والسلطة المحلية للعمل لخدمة الهدف الأسمى الذي ضحى الجنوبيون في سبيله بقوافل من الشهداء والجرحى والذي قال بانه لن يتنازل عنه مهما كانت المغريات والتهديد والوعيد .

واضاف بالقول : " نحن نشعر بأن التهديد لن يأتينا من إلا من عدونا الذي يريد اعادة احتلال بلادنا ونهب ثرواتنا وممتلكاتنا وهو الأمر الذي يتوجب علينا كجنوبيين اليوم وأكثر من أي وقت قد مضى ان نتلاحم ونتكاتف ونزيل أي تباينات فيما بيننا فالجنوب للجميع وأيدينا مفتوحة ونحن لن ننتقص من نضال أي جنوبي يعمل لصالح استعادة الدولة الجنوبية " .

د . هشام السقاف مدير التخطيط بالمحافظة عبر في كلمته عن ارتياحه للطرح الواعي والمتزن الذي قال بأنه يواكب المرحلة مؤكدا بأن الخطاب المتزن الذي استمع له خلال اللقاء من شأنه بأن يسهم في تعزيز اللحمة الداخلية وسبل التنسيق المشترك .

واضاف بالقول : " يجب ان نكون عامل لتوحيد الجميع صوب الهدف الأسمى وسنكون جميعا في خندق واحد من أجل شعبنا وأهلنا الصابرين فأي تقاتل بين الجنوبيين فالمنتصر فيه مهزوم " .

وألقيت خلال اللقاء العديد من المداخلات من قبل مدراء المكاتب التنفيذية في السلطة المحلية والهيئة التنفيذية للانتقالي أكدت جميعها على أهمية التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لخدة لحج وأمنها واستقرارها وتعزيز اللحمة الجنوبية وتصويب الجهود والطاقات لمواجهة العدو الحقيقي الذي يهدد الجنوب وأمنه واستقراره .

وخلص اللقاء بضرورة مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات لتشمل جميع قيادات المحافظة وفي مقدمتهم محافظ لحج / أحمد التركي الذي أكد الحاضرين بأنه أحد مناضلي لحج وله دور في خدمة الجنوب لا ينكره الا جاحد وأن الأوان قد حان ليلتحق بركب قطار الثورة الجنوبية مع إخوانه في سفينة المجلس الانتقالي والوصول بها إلى بر الأمان .